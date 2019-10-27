شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف الجيتار بول بارير عن عمر يناهز 71 عام بعد معركة مع سرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي عازف الجيتار العالمي بول بارير عضو فرقة " Little Feat " وذلك عن عمر يناهز 71 عام ، فقد أعلن النجم الراحل عن معركته مع مرض سرطان الكبد وذلك قبل أسابيع فقط من وفاته ، و ذلك حسب موقع " noise11 " . وفي بيان من اعضاء فريق " Little feat " أكد الفريق خبر وفاة عازف الجيتار "شقيقنا " بول بارير في UCLA Hospital ، وطلب الفريق في بيانه أن يدعو الجميع للنجم الراحل ، كذلك تمنوا أن تخرج أرملته و أبناءه جبرائيل وجنيفيف وجيليان من هذه المحنة . Advertisements

بول بارير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عازف الجيتار بول بارير عن عمر يناهز 71 عام بعد معركة مع سرطان الكبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.