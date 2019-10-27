شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لـ كاتى بيرى خلال زيارتها لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صورة جديد لـ المغنية الأمريكية كاتى بيرى وذلك أثناء زيارتها لمصر في الأيام القليلة الماضية، والتي حرصت من خلالها على زيارة واحة سيوة والعديد من الأماكن الجغرافية في الصحراء البيضاء والسوداء.



كاتى بيرى

وحرصت بيرى على أن تكون إجازتها في مصر سرية مع أقاربها وبعض من فرقتها، كما أنها حرصت على عدم نشر أي صور خاصة بالرحلة على موقع الصور إنستجرام، ألا أن الصور انتشرت على وسائل السوشيال ميديا المختلفة.

واحتفلت المغنية الأمريكية بـ عيد ميلادها الـ 35، وذلك يوم الجمعة الماضي 25 أكتوبر الجارى، كاتى بيرى التى حصدت العديد من الجوائز فى مسيرتها الفنية نظير نجاحاتها فى عالم الغناء وتحطيم العديد من الأرقام القياسية خلال مشوارها، اعتادت خطف الأنظار أينما حلت بمختلف المهرجانات الفنية التى تحضرها، سواء من خلال قصات شعرها أو إطلالاتها المميزة، إلا أن كثيرين من جمهورها ربما لا يعلمون كثيراً بشأن مظهرها فى الطفولة وكيف كانت قبل الشهرة؟.

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وكانت قد نشرت النجمة صاحبة الـ 35 عاما،ً مؤخراً صورها اثناء زيارتها لجزر الهاواي لقضاء عطلتها الأخيرة قبل وصولها لمصر يوم السبت الماضي.

وحلت بيري ضيفه على احتفالية "Silence the Violence" الخيرية التابع لمؤسسة ديفيد لينش، وهى الاحتفالية التي أقيمت فى واشنطن مطلع الشهر الجاري.