شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تشارك جمهورها صورة نادرة تجمعها بوالديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن افتقادها الشديد لوالدتها الراحلة، وشاركت داليا جمهورها بصورة نادرة لها تجمعها بوالدتها و والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت داليا على الصورة قائلة: " لله يرحمك يا أمى نظره الحب دى مفتقداها جدا وربنا يخليك ليا يا بابا ".

وعلى الجانب الآخر، تجسد داليا مصطفى فى أحداث مسلسل " حواديت الشانزليزيه"، زوجة إياد نصار وهو من طبقة الباشوات ويعمل مدير بنسيون، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يصدما بعد علمهما أنهما لا يستطيعا الانجاب، وتعلم "داليا" أن زوجها يهوى حياة الكباريهات والسهر في شارع عماد الدين مما يتسبب له في الكثير من الأزمات والمشاكل بعد خيانته لها، ثم يقتل وتهتم زوجته بقتله.

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مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.