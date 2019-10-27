بالصور.. حفل ختام مسابقة ملكة جمال بلجيكا بشرم الشيخ

اختتمت فعاليات مسابقة ملكة جمال بلجيكا، قبل النهائية لعام 2020، في مدينة شرم الشيخ، والتي شارك من خلالها ٣٢ متسابقة بلجيكية؛ برفع العلم المصري على المسرح، ووجهن التحية قائلات: «تحيا مصر»، وتقدمن بالشكر للفندق، الذي استضاف فعاليات الحدث، ووفر لهن الإقامة المجانية والإعاشة الكاملة والمسارح؛ حتى يتسنى لهن خروج الحفل بهذا الشكل المبهر، وأوضحن أن هذا ليس بجديد على مصر العظيمة، التي أصبحت من أحب بلاد العالم إليهن.

وكانت المسابقة قد بدأت في السابع عشر من الشهر الحالي، واختار القائمون على الحدث في دولة بلجيكا، مدينة شرم الشيخ؛ لإقامة الفعاليات بها، للمرة السادسة على التوالي، وذلك دعماً منهم للسياحة في مصر، التي اختاروها؛ بسبب جوها وشواطئها وشمسها، وأوضحوا أن مدينة شرم الشيخ ليس لها مثيل في العالم كله، وأنهم استمتعوا بكل لحظة في هذه المدينة الجميلة، ووثقوا زيارتهم بالصور وبالفيديوهات التي عرضت على أهم القنوات في بلجيكا.

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وقالت دارلين ديڤو، مديرة مسابقة ملكة جمال بلچيكا، إن الحفاوة التي استقبلهم بها المصريون، جعلتهم يقررون أن يقيموا فعاليات المسابقة في مصر، وتحديداً في مدينة شرم الشيخ، ودعمها، ونقل الصورة الحقيقية المشرفة والجميلة لمصر، وأضافت: «مصر بلد شعرنا فيه بالمحبة والأمان والكرم، وكان يجب أن ننقل لدولتنا ما رأيناه في مصر، ونحثهم على خوض التجربة».

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وعن استضافتهم للحدث، قال مدير عام الفندق، عياد سعد: «هذا واجبنا الوطني تجاه مصر، ويجب أن نكون يداً بيد مع قادتنا؛ لكي نصل جميعاً بمصر إلى بر الأمان، ولابد أن نثبت للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان والحضارة والشواطئ التي ليس لها مثيل».

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وأوضح: «عشت ٣٦ عاماً خارج مصر، وقررت العودة وتكملة مسيرة العمل في وطني؛ لأن هذا واجبي، ورسالتنا من خلال هذا الحدث هو أن نقول للعالم: لا تقلقوا.. مصر آمنة تماماً وجميلة، وليست هناك مدن في العالم تضاهي جمال شرم الشيخ والغردقة وباقي مدن مصر».