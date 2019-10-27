هكذا علق كاظم الساهر على مظاهرات العراق الدامية

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 02:48 مساءً - علق الفنان العراقي، كاظم الساهر على المظاهرات الدامية التي تشهدها عدد من محافظات بلاده.
وعبر حسابه الرسمي على “تويتر” غرد “الساهر”: “سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم”.
وتابع المطرب العراقي:”أصلي لأجلك في كل حين وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبى حزين ويعصر قلبك هذا الألم”.
ويشهد العراق موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة “الفساد” سقط فيها عشرات القتلى خلال اليومين الماضيين.
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