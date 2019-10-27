نيكول سابا وهيثم شاكر يجتمعان فى حفل غنائى ضخم

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعاقدت النجمة نيكول سابا، كما تعاقد النجم هيثم شاكر، مع منظم الحفلات وليد منصور، وذلك لإحياء حفل غنائى بأحد نوادى مدينة نصر يوم 7 نوفمبر 2019.
ومن المقرر أن يتم خلال الحفل تسليم المطرب هيثم شاكر جائزة “المهرجان الدولى لموسيقى الفرانكو آراب” كأفضل مطرب لعام 2019، وذلك عن ألبوم “معرفة قديمة”، الذى طرحه فى الأسواق مؤخراً وتضمن 12 أغنية وحقق نجاحا.
وعلى جانب أخر، اعتذرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن إحياء حفل غنائي لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة المنيا المصرية بسبب الأوضاع الحالية في لبنان.
نيكول سابا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “اعتذر من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا والقائمين عليها عن عدم قدرتي إحياء الحفل غداً وذلك نظراً للظروف التي نمرّ بها نحن اللبنانيون والتي يمرّ بها بلدي لبنان مما حال دون مجيئي وسفري الى القاهرة.. على أمل أن أراكم مجددا بحفل أخر ورجاءً أدعوا لبلدي”.
وكانت نيكول سابا، قد نشرت البوستر الرسمى الخاص بالحفل، وذلك من عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت على الصورة قائلة: “متحمسة لحفلتى بعد غد فى الجامعه المصرية للعلوم والتكنولوچيا”.
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