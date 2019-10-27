احلام تفتتح المرحلة الثانية من “ذا فويس” بإطلالتين رائعتين

مع انتهاء مرحلة “الصوت وبس” ضمن الموسم الرابع من برنامج “ذا فويس”، انطلقت بالامس المرحلة الثانية والتي تحمل عنوان “المواجهة”، حيث باتت المنافسة اقوى بين المشتركين اذ يحاول كل منهم ان يثبت انه الاقوى والاجدر في الاستمرار في البرنامج والبقاء حتى مراحله النهائية، ليحقق بالتالي هدفه الاساسي والمتمثل بنيل اللقب والانطلاق في عالم الشهرة والنجومية.

في المرحلة السابقة اطلت الفنانة الاماراتية احلام على جمهورها بملابس ذات اللون الاحمر، اسرت باطلالتها المشاهدين، كما انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبّر المتابعون عن اعجابهم باطلالة احلام والتصميم الذي اختارته وكذلك اللون الاحمر الذي اظهرها بأبهى حلّة، الى جانب تسريحة شعرها والمكياج الذي اعتمدته والذي زادها رونقًا وجمالاً.

اليوم تطل احلام على جمهورها بـ “لوك” جديد ومختلف، اقرب الى “السبورشيك”، حيث شاركت متابعيها على حسابها عبر موقع انستغرام ببعض الصور التي كشفت من خلالها عن اطلالتها، اذ ارتدت overall من نوع الجينز، مع “ساندال” مفتوح باللون الزهري، لتترك شعرها منسدلا على كتفيها مع تسريحة مموجة خفيفة، الى جانب مكياج ملفت وأحمر شفاه زهري اللون.

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أيضاً أطلت أحلام بإطلالة ثانية خلال حلقة المواجهة حيث ارتدت ثوباً وردياً وجاكيت، ما زاد من جمالها واشراقتها.

لاقت احلام تفاعلاً كبيرًا من المتابعين في الاطلالتين حيث اشادوا بجمالها وذوقها في انتقاء الملابس المميزة والازياء الملفتة رغم بساطة تصاميمها في بعض الاحيان، لكنها قادرة على ان تجمع بين البساطة والاناقة في نفس الوقت.

اللافت ايضًا هو ان احلام قد خسرت الكثير من وزنها في الآونة الاخيرة، حيث بدا ذلك واضحًا من خلال الصور التي تنشرها الفنانة الاماراتية على حساباتها، وكذلك من خلال اطلالاتها ضمن “ذا فويس” حيث بدا الفرق جليًا بين ما كانت عليه احلام في السابق وكيف اصبحت اليوم.

الجدير بالذكر ان احلام تستعد قريبا لطرح البوم جديد يتضمن عددًا من الاغنيات، من المتوقع ان يلقى نجاحا كبيرًا واعجابا من جمهورها ومتابعيها.