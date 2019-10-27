راغب علامة يختار يوسف هنّاد ويخطف أسماء الشريف ليكملا مشوار ذا فويس

بعد إنتهاء مرحلة “الصوت وبس” من برنامج المواهب الغنائيّة “ذا فويس” الذي تبثّه شاشة “أم. بي. سي”، والتي شهدت تجارب آداء المشتركين في البرنامج، إنطلقت مرحلة المواجهات بين مواهب الفرق الأربعة التي يشرف عليها المدرّبون الفنّانون وبينهم السوبر ستار راغب علامة.

Advertisements

وفي حلقة المواجهات الأولى تبارى إثنان من فريق السوبرستار وهما عثمان بلبل ويوسف هنّاد، وكلاهما من المغرب، ليبهرا الجمهور بآدائهما على المسرح، الأمر الذي ترك السوبرستار في حيرة من أمره قبل أن يختار يوسف هنّاد ليتابع مشواره في البرنامج. وقال علامة بأنّ سبب إختياره ليوسف إستند على ثلاثة عوامل هي: قوّة آدائه، وقماشة صوته، إضافة إلى حضوره على المسرح.

هذا وفاجأ السوبرستار المدرّبين الأربعة وكذلك الجمهور بخطفه للمشتركة المصريّة أسماء الشريف من فريق الفنّان محمد حماقي واصفاً إيّاها بأنّها رائعة وتستحقّ أن تتابع مشوارها في برنامج ذا فويس حتّى مرحلة العروض المباشرة، ووعد بأنّه سيتابع معها مشوار التدريب ليخُرج منها أفضل ما لديها.

هذا وتستمرّ المواجهة في الأسبوع المقبل من “ذا فويس” بين أعضاء الفرق الأربعة فيما بينهم، فمن يا تُرى سيكمل مشوار ذا فويس حتّى مرحلة العروض المباشرة من فريق السوبر ستار؟ وهل سيخطف علامة موهبة جديدة من زملائه المدرّبين في الأسبوع المقبل؟ كلّ الإجابات في الحلقة القادمة من ذا فويس.