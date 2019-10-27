





اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: منذ اليوم الأول للحراك الشعبي في لبنان كان الفنان وسام حنا ومجموعة أخرى من الممثلين والإعلاميين اللبنانيين في مقدمة الصفوف الساحات ولم يغيبوا عنها.

وفي فيديو نشره حنّا عبر تويتر بعنوان "كلنا عالسّاحات"، دعت مجموعة من الفنانين والإعلاميين الشّعب إلى النّزول إلى الشّارع والصّمود من أجل مستقبلٍ أفضل اليوم الأحد 27 تشرين الأوّل.



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كانت هذه تفاصيل خبر ممثلون وإعلاميون يوجهون دعوة مصورة للبنانيين "كلنا على الساحات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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