الفنان اللبناني العالمي ميكا يدعم ثورة لبنان







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: نشر الفنان اللبناني العالمي ميكا فيديو أبدى فيه دعمه للثورة اللبنانية كما غير صورته الشخصية في حساباته على السوشيال ميديا إلى العلم اللبناني.

وقال: "بدّلت صورتي الى العلم اللبناني لأنني أتابع ما يحصل هناك، وأرى النساء والرجال من كافة الفئات العمرية وهم يطالبون بحقوقهم في الشوارع".

وتابع: "التظاهرات في لبنان تعبّر عن غيظ الشعب من الطبقة الحاكمة، وتستمرّ مبتعدةً عن الطوائف والأديان باتّحاد لبناني لافت".

وختم: "ما يحصل في لبنان مؤثّر جداً. أنا وعائلتي نتابعكم من هنا".

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