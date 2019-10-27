ديانا حداد تطرح جديدها بعنوان "اشتقنا"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية منفردة جديدة من كلمات د. مانع بن سعيد العتيبة تحت عنوان "اشتقنا". وهي من ألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وتقول كلمات الأغنية الرومانسية:

اشتقنا يالحبيب الغالي

اشتقنا وارتحلنا صوبك وجينا

في الفضا الخفاق سابقنا

للقاء اتقدم خطاوينا

فيك يالنادر تعلقنا

وعنك والله ما تخلينا

ولقد طرحت ديانا حداد العمل الجديد من خلال قناة روتانا على موقع YouTube في سياق التعاون الفني ضمن مشاريع مختلفة ومتعددة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

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هذا وتغادر "حداد" متجهه الى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، لإحياء ليلة بيروت الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، التي ستشارك فيها مع الفنانين اللبنانين نجوى كرم، عاصي الحلاني، وملحم زين، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع شركة بنش مارك للحفلات، حيث ستقدم بها مجموعة متنوعة من أشهر أعمالها وأغنياتها الجديدة

وأعربت "حداد" عن إشتياقها للجمهور السعودي والعربي في الرياض، مؤكدة حماسها لليلة اللبنانية البيروتية فيها، واعتبرتها من أهم الفعاليات المقيمة هذا العام في موسم الرياض، والتي ستنقل على الهواء مباشرة عبر قناة mbc1 مساء يوم 31 أكتوبر الجاري.