اليسا من ساحة الشهداء: كلن يعني كلن وجعجع ونصر الله منن









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: إحتل وسم إليسا قائمة الأكثر تداولاً على تويتر لبنان بالأمس لبضعة ساعات بعد نزولها الى ساحة الشهداء لتشارك اللبنانيين ثورتهم، وقيل أنها وصلت للتو من مصر وهو سبب غيابها عن المشاركة قبل يوم أمس، وهو اليوم العاشر للثورة.

رفعت اليسا العلم اللبناني وهتفت ثورة ...

وعندما سألها المتظاهرون حول سبب وجودها بينهم ردت: انا واحدة من الشعب نزلت لأكون مع الناس".

جعجع ونصر الله منن

عندما حاول بعض الشباب مضايقتها بهتاف كلن يعني كلن وجعجع واحد منن، رددت الهتاف مضيفة جعجع ونصر الله كمان واحد منن.

موقف الشباب لاقى إستنكاراً من الآخرين لأنها وإن كانت تؤيد حزب القوات بأفكارها وتربطها صداقة بعائلة جعجع، لكنها شأنها شأن كل اللبنانيين الذين كانوا يؤيدون حزباً لكنهم أقتنعوا بأن التركيبة السياسية على حالها فاشلة، فتركوا أعلامهم الحزبية في المنازل وقرروا رفع علم لبنان. لذلك كان تصرفهم تجاهها غير مقبول، وقام من حولهم بإسكاتهم.

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وبالطبع تسابقت كاميرات التلفزيونات لتنقل ما تريد قوله، فأكدت الفنانة اللبنانية بأنها تؤيد مطالب الشارع بتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة الفاسدين.

كما رأت بأن ما حققته الثورة حتى الآن هو إيقاف حزمة الضرائب التي كانت الحكومة تنوي فرضها على الناس، وتوحد الشارع اللبناني ونبذه للطائفية.

وأطلت بعدها في لقاء عبر الهاتف مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية الذي يذاع على شاشة MBC لترد على أسئلته وتوضح موقفها مما يحصل في لبنان، وأكدت أنها لا تتفق مع خطاب نصر الله وإتهامات التمويل وأن التهديد بأن الفراغ الحكومي سيؤدي الى خراب مبالغ به.

شاهد لقاء اليسا مع عمرو اديب

اليسا ترد على ايلاف بشكل عملي

وكنا في ايلاف أطلقنا تساؤلاً صباح الأمس حول سبب غياب نجوم الصف الأول من المغنين اللبنانيين عن الشارع، لتجيبنا اليسا بنزولها الى الشارع بعد ساعات معدودة، ونأمل أن تلحق بها بقية نجمات لبنان ممن عبرن عن تأييدهن لثورة الشباب اللبناني على تويتر وينزلن الى الشارع لإعطاء الحراك المزيد من الزخم الشعبي لكي يستمر الضغط على الحكومة لتنفيذ المطالب المحقة للمنتفضين على الفقر والظلم والفساد.