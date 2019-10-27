شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم "خالد جلال" فى ختام ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى والان مع تفاصيل الخبر
بدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى، ثم كلمة المخرج عمرو قابيل، رئيس ومؤسس الملتقى، الذى قدم الشكر والتحية لكل فريق العمل بالملتقى والجهات الداعمة له، وعقب كلمته عرض فيلم تسجيلى بعنوان "نجم الجامعة" من إخراج رومانى خيرى.
كما كرم الملتقى أعضاء لجنة المشاهدة ومدربى الورش المقامة خلال الملتقى، وأيضا المشاركين فى ندوات ولقاءات الملتقى، وفريق التنظيم، والمخرج محمد حبيب مخرج حفل الافتتاح والختام، وأعضاء لجنة التحكيم الذين أعلنوا فى ختام الحفل أسماء الفنانين والعروض المسرحية الفائزة بالملتقى .
يذكر أن الدورة الثانية للملتقى، قد أقيمت في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري، بتنظيم من مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون وبالمشاركة مع مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، وتحت رعاية وبدعم وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، بمشاركة 22 دولة عربية وأوروببة وأفريقية .
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