شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يبدأ بروفات مسرحية "لوكاندة الأوباش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان إدوارد بروفات مسرحية "لوكاندة الاوباش" من بطولة كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد وايمان العاصى وهالة فاخر وشيماء سيف وحسن عبدالفتاح ومن المقررعرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهى من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.





ويشارك ادوارد فى بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" المقرر طرحه قريبا ويجسد شخصية محقق جنائى ضمن أحداث العمل ، وهو من إنتاج سينرجى وتأليف نهى سعيد وأيمن سليم وإخراج مرقس عادل ومن بطولة اياد نصار ومى سليم وانجى المقدم وداليا مصطفى .

وشارك إدوارد مؤخرا فى مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك أيضا فى مسلسل "علامة استفهام" ويجسد من خلاله شخصية طبيب نفسى، والذى يخوض به الفنان محمد رجب السباق الرمضانى المقبل، ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى وتأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.