شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يهنىء أحمد أمين على انضمامه لفريق مسلسل "ما وراء الطبيعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أكرم حسنى، الفنان أحمد أمين، على انضمامه لمسلسل " ماوراء الطبيعة "، متمنيا له المزيد من النجاح و التوفيق فى حياته الفنية.

وكتب أكرم حسنى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: " بالتوفيق فى المسلسل الجديد ما وراء الطبيعة و من نجاح لنجاح يا صديقى".

وانضم الفنان أحمد أمين إلى طاقم عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة"، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من إخراج عمرو سلامة، والمقرر عرضه عبر الشبكة الأمريكية ضمن خطتها للعام المقبل.

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وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل المنتظر عن تفاصيل انضمام النجم "أحمد أمين" لطاقم عمل المسلسل، وتجسيده شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، والمقرر بدء تصوير المسلسل فى نوفمبر المقبل، بعد اكتمال مرحلة الإعداد.

مسلسل " ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتتحدث عن شخصية رفعت إسماعيل رجل أربعينى أصلع نحيف، ضعيف الجسد يعانى من عدة أمراض متنوعة، ورغم هذا كله يدخن بشراهة كقاطرة فحم، ويعمل كأستاذ جامعى لأمراض الدم فى القاهرة، أما أصله فمن محافظة الشرقية، حيث واجه إسماعيل فى قصصه الكثير من الأعداء والمسوخ والوحوش، وفى أغلب المرات كان يكتشف أن هناك خدعة ويظهر زيف الأسطورة التى يقابلها.