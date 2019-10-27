شكرا لقرائتكم خبر عن الفيل الأزرق2 يتصدر مؤشرات البحث على جوجل وإيراداته تتخطى الـ100 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم "الفيل الازرق 2" محركات البحث على موقع "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وسجل الفيلم حتى الآن، إيرادات تقترب من 103 ملايين جنيه، ومازال متربعاً على قمة السينما محققا أعلى إيرادات في تاريخها، ويقترب من تحقيق 105 مليون جنيه.

فيلم الفيل الأزرق 2، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

فيلم الفيل الازرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.