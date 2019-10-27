شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقف قصة الحب الجديدة وراء فقدان آديل وزنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقع الكثيرين أن النجمة آديل ستتحول يوما لـ "نحيفة" فقد عٌرفت آديل منذ ظهورها الأول علي الساحة أنها واحدة من أكثر نجمات العالم وزنا ، و بالرغم من ذلك كانت متصالحة تماما مع نفسها ، لكن يبدو أن الأمور تغيرت كثيرا خلال الفترة الماضية و تحديدا مع ارتباطها بمغني الراب سكيبتا البالغ من العمر 37 عام حيث " قلبت آديل الموازين" و كأنها قررت أن تبدء حياتها الجديدة بشكل أكثر جمالا و تميزا .

اثارت النجمة العالمية آديل ضجة كبيرة بظهورها بإطلالة ساحرة بعد أن خسرت الكثير من وزنها وهو ما خطف الأنظار خلال حضورها عيد ميلاد النجم العالمي دريك ، و كان السؤال المنتشر خلال الساعات القليلة الماضية حول قدرتها الرائعة لفقدان الوزن الزائد.

وقد أكدت عدد من المواقع الفنية أن المغنية البالغة من العمر ( 31 عام ) ، لجأت لأتباع نظام صارم خاص اللياقة البدنية والنظام الغذائي الخاص بها مثل Sirtfood Diet ، و خفض السكر في الطعام ، اضافة الي اللجوء للتردد علي صالة الألعاب الرياضية.

وقد أكد مصدر لصحيفة " ذا صن " أن أديل كانت تستمتع بنفسها خلال هذه الفترة وترى أن هذه هي أولويتها في الوقت الراهن ، إلى جانب كونها أم لطفل وحيد و هو " أنجيلو " ، و أشار المصدر أن النجمة الشهيرة كان تحرص علي اداء تمريناتها بانتظام و كانت تستمتع جدا بذلك ، كما أن كل المحيطين بآديل كانوا دائما يدعموها .

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اديل زمان و دلوقتي



الظهور الاخير لآديل