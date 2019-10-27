أكرم حسني يهنئ أحمد أمين على "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أكرم حسني، صديقه الفنان أحمد أمين بعد اختياره لتجسيد دور "رفعت إسماعيل" في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، أول مسلسل مصري من إنتاج شركة نتفليكس.

وكتب حسني تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":" بالتوفيق يا أحمد في المسلسل الجديد "ما وراء الطبيعة" ومن نجاح لنجاح يا صديقي".

ورد الفنان أحمد أمين:"أحلى مبروك هي اللي بسمعها منك، ربنا يسعدك".

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كانت شركة Netflix- نتفليكس الرائدة في مجال الترفيه عالميًا أعلنت عن اختيار الفنان أحمد أمين ليكون الممثل الرئيسي في السلسلة المصرية الأولى التي تنتجها، تحت عنوان "ما وراء الطبيعة" تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

تدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي بمصر، حول دكتور يُدعى رفعت إسماعيل، يحاول فك غموض أحداث فريدة وغير عادية.