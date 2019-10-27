إيرادات السبت.. "joker" في الصدارة و"Killer man" بالمركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق السبت 26 أكتوبر، إيراد قُدر بـ 416 ألفًا و223 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم " Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، بعد تحقيقه 392 ألفًا و561 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Gemini man"بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 183 ألفًا و673 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم " Zombieland: Double Tap" محققًا 43 ألفًا و623 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Mary"، محققًا 34 ألفًا و227 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Abominable" وحقق 30 ألفًا و915 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 30 ألفًا و726 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Killer man" وحقق 16 ألفًا و309 جنيهات، وحصل على المركز التاسع فيلم "Salma’s big wish" وبلغ إيراده 15 ألفًا و695 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 15 ألفًا و659 جنيها.