سوسن تنشر صورة من كواليس مسلسل "بخط الإيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأت الفنانة سوسن بدر تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "بخط الأيد"، صباح اليوم الأحد 27أكتوبر.

ونشرت سوسن صورة من استعدادها للشخصية التي تجسدها ضمن أحداث العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

Advertisements

وعلقت:"أول يوم تصوير شخصية صفاء من مسلسل "بخط الإيد"، إخراج شرين عادل، وتأليف هالة الزغندي، ادعولنا".

ويعد هذا العمل هو أول نشاط للفنانة سوسن بدر بعد تعافيها من أزمة صحية تعرضت مؤخرًا، واعتذرت بسببها عن عدم المشاركة في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي.

وشاركت بدر في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "زي الشمس"، بطولة الفنانة دينا الشربيني، كما إنها ظهرت كضيف شرف في فيلم" ولاد رزق2"، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، نسرين أمين.