إدوارد ينشر أول صورة من بروفات "لوكاندة الأوباش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان أشرف زكي بروفات مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي يخرجها ويشارك في بطولتها عدد كبير من نجوم الفن.

ونشر الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تضم فريق المسرحية في أول بروفة، وهم "ماجد المصري، حسن الرداد، إيمان العاصي، هالة فاخر، حسن عبدالفتاح".

جدير بالذكر أن مسرحية "لوكاندة الأوباش" من المقرر افتتاحها في المملكة العربية السعودية.