أسرة قاسم الدالي تتلقى العزاء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تتلقى أسرة الفنان الراحل قاسم الدالي، اليوم الأحد، العزاء في فقيدهم بمسجد الخلفاء الراشدين. ورحل الدالي الجمعة 25 أكتوبر، عن عمر يناهز 80 عامًا. ولد الفنان قاسم الدالي 1 أكتوبر عام 1944، وشارك في العديد من أعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ. ولفت الأنظار في عدد من الأعمال من بينها: "النمر والأنثى، والمشبوه، رمضان فوق البركان، وبنت الأيام، سامحونى ما كانش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء"، وغيرها.

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