"السينما وتاريخ مصر" موضوع صالون الأوبرا الثقافي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر أمسية بعنوان السينما وتاريخ مصر، تأتي ضمن فعاليات صالون الأوبرا الثقافي بالإسكندرية تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.

تستضيف الأمسية: العميد إسلام توفيق أحد أبطال حرب أكتوبر، الفنان محمود حافظ من أبطال فيلم "الممر"، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وذلك في السابعة مساء الأحد 27 أكتوبر بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

تدور الأمسية حول الأعمال السينمائية التي تناولت مراحل من تاريخ الوطن، كما تناقش فيلم الممر كأحد نماذج بطولات القوات المسلحة المصرية، ويتخللها فقرات غنائية لأشهر المؤلفات الوطنية يؤديها فريق التذوق الموسيقي بقيادة المايسترو محمود أبو زيد .