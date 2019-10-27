في 4 أيام.. إيرادات "لما بنتولد" تقترب من 200 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، فيلم "لما بنتولد"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في رابع أيام عرضه السبت، إيراد قُدر بـ42 ألفًا و681 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام 195 ألفًا و802 جنيه.

"لما بنتولد" تأليف نادين شمس، بطولة عمرو عابد، محمد حاتم، أمير عيد، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، إخراج تامر عزت.

جدير بالذكر أن فريق عمل الفيلم احتفل بطرحه في "السينمات"، بإقامة عرض خاص مساء الأربعاء، شهد حضور صنّاعه، وعدد من أصدقائهم.