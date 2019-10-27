بإطلالة وردية.. نسرين طافش تتسلم تكريمها من "بهية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة نسرين طافش في احتفالية مستشفى بهية، بمناسبة انتصار 100 ألف امرأة مصرية على مرض سرطان الثدي.

ونشرت نسرين عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورها بإطلالة وردية من الاحتفالية، أثناء حصولها على التكريم من "بهية" لدعمها لمحاربات السرطان، وأخرى مع المذيعة دعاء فاروق.

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وكتبت نسرين في تعليقها على الصور "مبروك لمئة ألف امرأة مصرية انتصارها على مرض السرطان بفضل الله أولا وبإيمانهم وقوة إرادتهم ومساعي مشفى بهية الجبارة وطاقمها الطبي الرائع".

وتابعت "شكرا على التكريم وأنتم من يجب أن يُكَرَم سواء السيدات اللواتي تشافين وطاقم بهية بالكامل.. أنعم الله عليكم جميعا بنعمة الصحة و العافية".

يُذكر أن أخر أعمال نسرين طافش، كان مسلسل "مقامات العشق""، الذي قدمت من خلاله شخصية "ست الحسن".