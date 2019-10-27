فن ومشاهير

تراند اليوم : "رقص إباحي".. فنانة شهيرة تظهر في فيديو فاضح مع شاب شبه عارية تمامًا...

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أثارت فنانة شهيرة حالة من الجدل والغضب، بعد نشرها مجموعة من الفيديوهات التي تظهر فيها شبه عارية وترقص بإيحاءات جنسية، ولكن كان أكثرهم جرأة رقصها مع شاب بطريقة مثيرة.
وظهرت الفنانة السورية المقيمة بلبنان إنجي خوري، في الفيديو مع الشاب وهما يرقصان، ويقوم الشاب بالتقرب منها وتقبيلها وهي ترقص شبه عارية.
الفنانة المثيرة للجدل، لم تخجل من التعليقات التي هاجمتها بألفاظ وأوصاف إباحية، متهمين إياها بانها في طريقها لـ"ميا خلفية" ممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية المعتزلة.

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)
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