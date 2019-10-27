تراند اليوم : الاعتداء على فنانة شهيرة أثناء إجراء عملية تجميل في شفتيها...



توجهت الفنانة الشهيرة، إلى عيادة طبيبة التجميل الخاصة بها كالعادة، كي تدخل بعض التعديلات على شفتيها، لكن حدث ما لم يخطر على بال، إذ قامت الطبيبة بالتعدي عليها بطريقة وحشية ادت إلى إصابتها بإصابات خطيرة.

وتقول الممثلة الروسية المشهورة "فالنتينا سيدوروفا"، أنها تعرضت لهجوم شرس من قبل جراحة التجميل الخاصة بها أثناء تواجدها في عيادتها لإجراء بعد التعديلات على شفتيها والظهور بشكل أكثر أناقة.

وكانت "فالنتينا" قد نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل ظهرت فيه والدماء تسيل من جبهتها ورأسها، حيث أكدت تعرضها للاعتداء على يد جراحة التجميل"أوليسيا سوكولان"، أثناء جلسة تجميل داخل عيادتها.

وأشارت "فالنتينا"أن خلاف وقع بينها وبين الطبيبة "سوكولان" عندما أرادت استخدام مادة كيميائية لا تحمل علامة تجارية، وعند رفضها لذلك دخلت معها في جدال طويل حتى انتهى بها الأمر إلى الاعتداء عليها وإصابتها بجروح متعددة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "فالنتينا" تقدمت بشكوى إلى الشرطة وتم إدخالها إلى مستشفى بوتكين في موسكو حيث تم تشخيص إصابتها بكسر في الأنف وإصابة في الرأس وارتجاج في المخ.

وتقول الممثلة الروسية "فالنتينا": "سألت عن سبب عدم وجود علامة تجارية على المادة الكيميائية، فأجابتني : لابد أن تثقي بي، وعندما رفضت ذلك، حاولت طردي من المكان، وشرعت في توجيه الضربات أثناء استخدامي الهاتف لتوثيق مايحدث".



