احتفلت الإعلامية لجين عمران بعيد ميلادها الـ42 اليوم بحضور عدد من أصدقائها وفنانين أبرزهم أصالة نصري وفهيد عليوة. وفاجأت الممثلة أسيل عمران شقيقتها بإعداد حفل عيد ميلاد لها بعد أن جهزت المكان ودعت الأصدقاء، كما وثقت الحفل بالصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت المقاطع احتفال لجين عن طريق إطفاء الشموع والرقص على أغاني عيد الميلاد بحضور صديقتها الإعلامية مهيرة عبد العزيز وزوجها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بحضور أصالة وفهيد عليوة.. شاهد: لجين عمران تحتفل بعيد ميلادها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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