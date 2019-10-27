شاهد: إصابة الفنانة العراقية “آسيا” في مظاهرات بغداد

تعرضت الفنانة العراقية آسيا كمال إلى حالة اختناق وسقطت على الأرض خلال مشاركتها في تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد، أمس الجمعة. وظهرت آسيا وهي تفترش الأرض وفي حالة إغماء، بعد استنشاقها الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوات الأمنية لتفريق المظاهرات، فيما تجمع حولها بعض المتظاهرين لإنقاذها.
وأشعلت الفنانة العراقية مواقع التواصل الاجتماعي، وبادر عدد كبير من الفنانين والنشطاء بنشر صورتها والتضامن معها والدعاء لها بالسلامة. وتضامن معها مواطنها المخرج فراس السراي، حيث نشر صورتها وقال: إنّ ”الفنانة القديرة آسيا كمال مع مجموعة من الفنانين والإعلاميين تعرضوا للاختناق، جراء الغازات المسببة للدموع التي تقمع المتظاهرين المطالبين بالحقوق“.
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