"أحمد بركات".. تشكيلي مصري يواصل إبداعه الفوتوغرافي في إيطاليا

مواصلاً إبداعه الفني في مجال الفنون التشكيلية وتحديدا مجال التصوير الفوتوغرافي؛ تمكن التشكيلي المصري أحمد بركات من حصد إحدى جوائز مسابقة "أسريا" السنوية للفنون التشكيلية، التي أقيمت مؤخراً تحت رعاية بلدية روما، وبتنظيم من جمعية دعم العلاقات الأوروبية العربية.

وفاز "بركات" بجائزة المركز الثاني في فرع الفوتوغرافيا، عن عمل فني بعنوان (تجانس الثقافات بين الشرق والغرب)، خلف المصور الإيطالي فرانشيسكو بوي الفائز بالجائزة الأولى.

عن مضمون الصورة الفائزة، يقول التشكيلي المصري: "ما أردت التعبير عنه هو فكرة التوافق بين الثقافات، والتلاقي والتقارب بين الحضارات وليس صراعاتها، كما أنني عضو بجمعية دعم

العلاقات الأوروبية العربية بإيطاليا، التي يترأسها الدكتور المصري الإيطالي ناصر الجيلاني، لذا فأعمالي تركز على تحقيق أهداف الجمعية في دعم العلاقات العربية الأوروبية، وتناغم الحضارات عبر الفنون".

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ويوضح "بركات" أن عمله الفني الفائز يظهر فيه أحد المصريين بجلبابه الريفي المميز، وعمامته، ومن خلفه يظهر النصب التذكاري الوطني للملك فيتوريو إمانويلي الثاني، أول ملك لإيطاليا الموحدة، الكائن بمدينة روما، في رسالة فنية حاول بها التعبير عن فكرة التلاقي وإمكانية تحقيقه رغم اختلاف الثقافات والملامح واللغة والملبس.

ويلفت إلى أن العمل نال إشادة لجان الفرز والاختيار بالمراحل الأولى لمسابقة "أسريا"، التي تقدم لها خمسة وتسعين فنانا، ثم كان اختياره من قبل لجنة التحكيم التي ضمت أسماء لامعة في عالم الفن التشكيلي بمختلف تخصصاته، مبديا سعادته في التفوق بين خمسة وعشرين فنانا ينتمون إلى كل من إيطاليا ومصر وصربيا وفرنسا في المراحل النهائية للمسابقة.

يؤمن "بركات" بأن "الانغماس في المحلية يقود للعالمية"، لذا فهو يؤكد على أنه على خطى رموز مصر مثل نجيب محفوظ وطه حسين وغيرهم، رغم اختلاف المجال الإبداعي، فبرأيه أن العالمية ليس معناها الخروج والإقامة في الخارج، لكنها تعني الانغماس في المصرية والمحلية، والتمكن من الأدوات والتميز في العمل ومواكبة الجديد في مجاله، فهذا هو طريق الوصول إلى تحقيق السمعة العالمية.