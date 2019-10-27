ليلة إنشاد دينى مع "وصلة سماع" بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل إنشاد دينى للفريق المميز "وصلة سماع" على مسرح الحكمة، غدًا الأحد،

وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن يتكون فريق "وصلة سماع" من مجموعة من المنشدين يقومون بأداء عدد من الأناشيد والابتهالات بشكل احترافى. وقام الفريق بإحياء عدد من الأمسيات والاحتفالات الدينية.