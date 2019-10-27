الليلة.. انطلاق حدوتة "بدلة جديدة" ضمن نصيبي وقسمتك 3

تنطلق حدوتة "بدلة جديدة" ضمن الجزء الثالث من"نصيبي وقسمتك"، مساء اليوم، الأحد، وذلك عبر قناة mbc 4، ويوم السبت المقبل على قناة

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"بدلة جديدة".. بطولة شريف سلامة ورانيا منصور، نورهان منصور، سلوى عثمان، وإخراج محمد جمعة،

تأليف عمرو محمود ياسين.

ويذكر أن كان حقق الجزء الأول والثاني من "نصيبي وقسمتك" نجاحًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا، ما دفع المؤلف عمرو محمود ياسين لكتابة جزء ثالث من العمل.