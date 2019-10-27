نشوى مصطفى: تداعيات ما بعد الثورة حدوث حمو بيكا

سخرت الفنانة نشوى مصطفى، من مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا في أزمته الأخيرة، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتبت نشوى عبر صفحتها قائلة: "أهم تداعيات ما بعد الثورات حدوث خلل مجتمعى، حدوث خلل أخلاقى، حدوث خلل نفسى، حدوث حمو بيكا.. وأشياء أخرى". ما بعد الثورات حدوث خلل مجتمعى، حدوث خلل أخلاقى، حدوث خلل نفسى، حدوث حمو بيكا.. وأشياء أخرى". يذكر أن نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر قررت منع مجموعة من مغنيي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات في شتى أنحاء الجمهورية، وأتى هذا القرار استكمالًا لمسيرة نقابة الموسيقيين في الإصلاح ومحاربة المخالفين لقواعد الفن والموسيقى، ومنعهم من الالتحاق بالنقابة أبرزهم حمو بيكا. الفنان هاني شاكر قررت منع مجموعة من مغنيي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات في شتى أنحاء الجمهورية، وأتى هذا القرار استكمالًا لمسيرة نقابة الموسيقيين في الإصلاح ومحاربة المخالفين لقواعد الفن والموسيقى، ومنعهم من الالتحاق بالنقابة أبرزهم حمو بيكا.

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