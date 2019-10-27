وزير الثقافة يعتمد برنامج تفاعلى للاطفال لإحياء ذكري رحيل عميد الأدب العربي

اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة برنامجا تفاعليا خاص بطلاب المدارس، لاحياء الذكرى 46 لرحيل عميد الادب العربى طه حسين بالمتحف الذى يحمل اسمه بمنطقة الهرم والتابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وذلك على مدار ثلاثة ايام متتاليه تبدأ من الساعة الحادية عشر صباح الثلاثاء الموافق 29 اكتوبر.



ياتى البرنامج ضمن جهود الثقافة المصرية لتنفيذ استراتيجية تعريف الاجيال الجديدة برموز واعلام الوطن باعتبار ان القاء الضوء على العظماء يتيح الفرصة للنشء والشباب لاستلهام نماذج للنجاح ويبرز الدور الهام للقوى الناعمة فى بناء الانسان وتشكيل وعى المجتمع .



من جانبه قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية ان البرنامج تم

تنظيمه بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة محمد عبد المنصف حافظ وياتى فى اطار التعاون المستمر بين مختلف قطاعات وهيئات وزارة الثقافة .

وقال الدكتور محمد عبدالغني مدير متحف طه حسين أن البرنامج "تربوي، تثقيفي، و فني) ويشمل عدد من الانشطة التى تساهم فى تكوين شخصية الطفل منها ورش عمل فنية ، حكي الى جانب فعاليات تسعى الى صقل المواهب وتنمية الاهتمامات الثقافية والفنية .