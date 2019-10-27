الأوبرا تحتفل بالعيد الـ 60 لاوركسترا القاهرة السيمفوني

تقيم دار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالية فنية بمناسبة اتمام اوركسترا القاهرة السيمفونى عامه الستون، وذلك فى الثامنة من مساء غدًا الأثنين على المسرح الكبير،ويقودها المايسترو أحمد الصعيدي.
ومن المقرر ان يشارك بالإحتفالية كل من عازف البيانو ياسرمختاروالمغنيين السوبرانو منى رفلة – داليا فاروق، الميتزو سوبرانو جولى فيظى، التينورعمرو مدحت – هشام الجندى، الباريتون رضاالوكيل مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا .
يتضمن البرنامج نخبة من الاعمال الكلاسيكية العالمية التى شكلت جزء من ريبرتوارالاوركسترا منها متتابعة بحيرة البجع لـ تشايكوفسكى، فانتازيا كورالية لـ بيتهوفن، لـ كابريتشيو اسبانى لـ كورساكوف .
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