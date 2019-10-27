بالفيديو.. بعد ساعات من طرحها.. "السلطان" لمحمد رمضان تقترب من 500 الف مشاهدة

اقتربت أغنية "السلطان" للنجم محمد رمضان من حاجز الـ500 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". كليب "السلطان"، إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، توزيع سمسم السامبا، ودي جي فاتسام. يشار إلى أن النجم محمد رمضان طرح أخيرًا كليبًا بعنوان "هما عايزينها فوضى"، إخراج ياسر سامي، الأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ5 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. رمضان طرح أخيرًا كليبًا بعنوان "هما عايزينها فوضى"، إخراج ياسر سامي، الأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ5 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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