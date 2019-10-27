مروان خوري يترجم الألم اللبناني الحقيقي في تغريدة.. إليكم ما كتبه!

متابعة بتجـــــــــــرد: تحدّث الفنان اللبناني الشامل مروان خوري عن الحراك الشعبي الذي تشهده مختلف المناطق والمحافظات في لبنان. وترجم مروان الألم الذي يعيشه الشعب اللبناني من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث غرّد بطريقته الشعرية وكتب: “متل الطفل لمّا وعي جوعان محتاج لحِضِن متل الرعد قبل الشتي Advertisements عم يهدر بصوتو حِزِن موجوع عم يصرخ ألم مين قال محتاج لإذِن! من جهة ثانية كان مروان قد كتب ولحّنَ أغنية “بتآمن بالصدفة” التي طرحتها النجمة اللبنانية كاورل سماحة على طريقة الفيديو كليب الخاصة بفيلمها السينمائي الجديد.

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