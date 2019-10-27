ميغان تُثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة.. ووليام قلق على هاري لهذا السبب!

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت دوقة ساسكس ميغان ماركل الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة في الفيلم الوثائقي الخاص برحلتها مع الأمير هاري إلى جنوب إفريقيا.

وفي التفاصيل، صرّحت ماركل أنها مُرهقة من تكثيف التغطية الإعلامية على حياتها مع الأمير هاري، حيث يعيشان حالة من الضغط والتوتر خاصةً من الصحافة الصفراء التي تُلاحقهما دومًا.

وتابعت ميغان أن هذا يؤثر على خصوصية حياتها مع الأمير هاري ويُسبب لهما إرهاقًا نفسيًا من كثرة الأضواء المسلطة على حياتهما الشخصية.

وللمرة الأولى عبر وسائل الإعلام اعترفت ميغان أن أصدقائها البريطانيين قالوا لها بأن دخول العائلة المالكة سيؤثر عليها كثيرًا وسيُغير من حياتها.

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وعلى أثر هذه التصريحات ونقلاً عن قناة BBC الأجنبية التي حصلت على رد الأمير وليام من مكتب العائلة المالكة “قصر كينزينغتون”، حيث عبّر عن قلقه بعد تصريحات شقيقه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وأضاف المصدر أن الأمير وليام خائف على صحة أخيه النفسية الأمير هاري بعد مشاهدة الفيديو الوثائقي خاصةً أن ميغان ماركل كانت متأثرة جدًا أثناء المقابلة.

التصريحات تم تداولها بشكل كبير عبر عناوين الصحف الأجنبية والعربية حيث لاقت ردود فعل كثيرة انقسمت بين مؤيد ومعارض لما قاله الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل!