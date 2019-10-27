تقلا شمعون ترد على الإنتقادات وتعلن عن مفاجأة لمشاهدي “عروس بيروت”

متابعة بتجــــــــــــرد: يستمر عرض مسلسل “عروس بيروت” على شاشة MBC4 من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيص وتقلا شمعون، وفي مقابلة للفنانة القديرة تقلا مع مجلة “سيدتي” تحدثت عن ردود الأفعال التي تلقتها من الجمهور بعد انطلاق عرض المسلسل.

وقالت شمعون: “رغم الانتقادات التي نسمعها، والتي أحترمها، ولكن لا يوجد أي عمل فني كامل، ونجاح (عروس بيروت) إن دلّ على شيء، فهو أنه يحتوي على عناصر صحيحة”.

وردًا على بعض انتقادات الجمهور بأن النسخة العربية هي طبق الأصل من النسخة التركية، قالت شمعون بأن الجمهور قد شعرَ بذلك بسبب استخدام المكياج الخفيف، وتابعت: لم نقدّم دراما تركية، بل قدمنا صورة حقيقية”.

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أما عن الممثلة كارمن بصيص، أشارت شمعون إلى أنها أخذت حقها عربيًا قبل لبنان بسبب عدم إنتباه المخرجين اللبنانيين لها وقالت: “هي موجودة منذ زمن”.

وأضافت: “هي ممثلة ذات أداء عالي لديها القدرة على الإبداع في إتقان الدور على أنه حقيقي، كنت استمتع في مشاهدي معها”.

أما المفاجأة التي أعلنت عنها تقلا شمعون هي أن العلاقة بين شخصية “ليلى” و “ثريا” ستتحسن قريبًا، كاشفة عن احتمالية وجود جزء آخر من المسلسل، وقالت: “من الممكن أن نعد الناس بوجود جزء ثاني”.