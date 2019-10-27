نفاذ تذاكر “ليلة سهم” في موسم الرياض

متابعة بتجـــــــــــــرد: شهدت تذاكر حفلة “ليلة سهم” في موسم الرياض، إقبالاً كبيرًا، إذ نفدت فورًا بمجرد طرحها، نظرًا لمشاركة كبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية فيها، وما يتميز به سهم من مكانة موسيقية عالية، حيث غنى من إبداعاته أهم فناني الخليج والوطن العربي، وحققت ألحانه نجاحات باهرة.

حيث أقبل عشاق الفن الأصيل بأعداد كبيرة جدًا على منافذ بيع التذاكر في فندق “كراون بلازا”، ومركز المملكة التجاري، ومسرح الفنان محمد عبده في البوليفارد.

الإقبال الجماهيري الكبير، دفع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، إلى تقديم مقترحٍ عبر حسابه الرسمي في “تويتر” بزيادة عدد المقاعد إلى 22 ألفًا، مؤكداً أن “ليلة سهم” أكثر حفلة شهدت طلبًا للتذاكر منذ أشرف على اللجنة الفنية.

كذلك، أكد سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لروتانا، أنه لم يشهد طوال عمله في المجال الفني إقبالًا على حفلةٍ كما حدث مع “ليلة سهم”.

وجاء هذا الإقبال الهائل على تذاكر “ليلة سهم” ليؤكد نجاحها قبل تنظيمها بعد تسعة أيام، إذ يلتقي فيها الفن بأهله، ويحييها كبار الفنانين على الساحة الفنية العربية، رابح صقر، نوال الكويتية، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك وأميمة طالب.

وسيترنَّم الفنانون المشاركون في الحفلة بأعذب ما تغنوا به من ألحان الملحن سهم.

سهم ونجوم ليلة موسم الرياض

بالتدقيق في تجربة الملحن سهم مع نجوم الليلة الغنائية المنتظرة ضمن “موسم الرياض”، يتضح جلياً مدى النجاح الكبير الذي حققته الأعمال الغنائية التي لحَّنها لهم.

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ويعدُّ الفنان رابح صقر أبرز مَن تعاونوا مع سهم، إذ قدَّم 25 أغنية من إبداعاته، وبدأ التعاون معه عام 2004 بأغنية “كذا من ربي”، وجدَّد التعاون مع سهم في ألبوماته الغنائية التي طرحها أعوام 2007، 2008، و2015، إضافة إلى كثيرٍ من الأعمال المنفردة.

في حين، قدَّمت أصالة نصري عشر أغنيات من ألحان سهم، خاصةً في ألبومها “سواها قلبي” الذي طرحته عام 2007، حيث لحَّن لها الأغنية التي حملت عنوان الألبوم. وتنوَّعت هذه الأغنيات بين الطابع السريع والعاطفي، وكرَّرت أصالة التعاون مع سهم في ألبومها “قانون كيفك” عام 2010.

وطرحت الفنانة نوال الكويتية عدداً من الأعمال الناجحة من ألحان سهم، وبدأت التعاون معه في ألبومها الفني عام 2006، كذلك تغنَّت من ألحانه في أحدث عملين لها “ممنون”، و”قسّم وسمعني” الذي قدمته للمرة الأولى في “ليلة سهم” ضمن “موسم جدة”.

أما الفنان ماجد المهندس، فقدَّم عديداً من الأغنيات من إبداعات سهم، منها “ناقصك شي”، “وش تقول”، “لبى جبينك”، و”مسير”، ما دفعه إلى أن يكون من الأضلاع الفنية المشاركة في ليلة الملحن المبدع.

فيما طرحت الفنانة التونسية أميمة طالب، التي تشارك للمرة الأولى في “حفلات السعودية”، قبل فترة عملين من ألحان سهم، هما “إذا تسمح لي”، و”خاطرك”.

ويشارك في الحفلة أيضاً الفنان إسماعيل مبارك الذي قدَّم أعمالاً عدة من ألحان سهم، منها أغنياتٍ في ألبومه الذي طرحه في فبراير الماضي “فارقتك السبت”، “اقروا عليه”، “يا متسيد”، “تمايلي”، “لا تمادى الشوق”، و”ما يجوز”.