رحلة نجاح “كيف المسا” لـ ماجد المهندس مستمرة!

متابعة بتجـــــــــرد: تخطت أغنية “كيف المسا” للنجم ماجد المهندس الثلاثة ملايين مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات على موقع “يوتيوب”.
وتتصدّر الأغنية المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية عبر العديد من الفضائيات والإذاعات العربية. أغنية “كيف المسا” من كلمات شاعرة الامارات جنان، لحن وليد الشامي وتوزيع زيد نديم.
تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس طرح منذ أيام أغنية أخرى تحمل اسم “كل السماء” من كلمات فهد، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم ومكس وماستر جاسم محمد.
لمشاهدة فيديو أغنية “كيف المسا”:
لمشاهدة فيديو أغنية “كل السماء”:
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