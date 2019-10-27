طيران الإمارات.. 34 عاما من الإنجازات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "نحن نطير إلى ارتفاعات أعلى ومسافات أبعد وعلى نحو أفضل".. هكذا جاء احتفال "طيران الإمارات" بذكرى مرور 34 عاما على الانطلاقة الجوية الأولى في سماء العالم.

في مثل هذا اليوم بتاريخ 25 أكتوبر 1985 انطلقت أول طائرتين إماراتيتين مستأجرتين من الخطوط الجوية الباكستانية من طراز "بوينت 737" و"إير باص بي ثري 300".

34 عاماً مرّت على انطلاق أول رحلة في تاريخ طيران الإمارات، والتي تم تشغيلها من دبي إلى كراتشي، والتي أسست لمسار نمو تصاعدي غير مسبوق في صناعة النقل الجوي.

لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل فـ"طيران الإمارات" اليوم تحقق أرقاما قياسيا يفخر بها أبناء زايد، لتتقدم في الترتيب العالمي للمركز الرابع ضمن أكبر شركات الطيران من حيث حركة الركاب، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدني "آيكاو".

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تاريخ طيران الإمارات انطلق من طائرتين فقط عام 1985 إلى 29 طائرة في عام 1999 وصولا إلى 268 طائرة اليوم، تنقل أكثر من 700 مليون راكب حول العالم، بينهم 59.5 مليون مسافر خلال العام الماضي وحده، بالإضافة لأكثر من 1500 رحلة أسبوعية تقصد 158 وجهة جوية لـ80 دولة حول العالم.

طاقم مميز من العاملين وخدمات جوية راقية تُقدم على مدار اليوم في مجموعة طيران الإمارات بلغ عدده نحو 100 ألف موظف وقرابة 4500 طيار و22 ألف مضيفة طيران، وأكثر من 140 ألف وجبة يومية يتم تقديمها إلى الركاب.

قفزت أرباح طيران الإمارات خلال العام المالي الماضي إلى أكثر من الضعف مقارنة بمستواها قبل عام لتصل إلى 2.8 مليار درهم.

رحلات جوية مكوكية وأرقام قياسية وخدمات راقية والتزام وانضباط على أعلى مستوى وطاقم مميز.. هنا طيران الإمارات، شكرا لك لأنك جزء من رحلتنا التي تعبر بنا إلى العالم الآخر.