هيفاء وهبي في شوارع القاهرة بسريّة تامّة.. ماذا تفعل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، إنجاز العديد من مشاهد فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، في أحد شوارع القاهرة اليوم الأحد، لكنْ بسريّة تامّة، حتى لا تعيق تجمعات المعجبين بها مجريات التّصوير.

والمشاهد التي تمّ تصويرها جمعت وهبي بأبطال الفيلم داخل فيلا بمنطقة الجيزة المُطلّة على نهر النيل، فيما تسعى الفنانة اللبنانية لتسريع الإنجاز في التصوير حتى يتسنّى لها التّفرّغ للعمل الدراميّ لشهر رمضان المُقبل.

وتدور أحداث "أشباح أوروبا" بحسب معلومات مُسرّبة حول 3 توائم أشقّاء، يقوم الأب ببيع بعضهم، لأجل كسب المال فيعيش 3 منهم في حارات شعبيّة مصرية، أما الباقون فيعيشون في أوروبا.

والفيلم يجمع لأوّل مرّة بين وهبي والفنان المصريّ أحمد الفيشاوي، الذي يتواجد حاليًا في المغرب لحضور فعاليات مهرجان الدار البيضاء، حيث سيستأنف تصوير مشاهده في "أشباح أوروبا" فور عودته إلى مصر بعد أيام.