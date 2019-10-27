دانا حلبي: برفع برستيجي بس أجمع "الزبالة".. وما حصل مع إليسا "قلّة أدب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ بداية الثورة في لبنان، والفنانة دانا حلبي تحاول جاهدة التعبير عن دعمها للاحتجاجات المطالبة برفع الظلم عن المواطن اللبنانيّ، من خلال تأمين حياة رغيدة.

وأكّدت الفنانة دانا حلبي أنّها تحاول الاستفادة من تفاعلها على السوشال، وتسليط الضّوء على أهداف هذه الثورة، فضلاً عن حبّها لمتابعيها على مشاركتها في تنظيم مخلّفات المظاهرة، ما يساعد على عكس صورة حضارية عن التّحرّك.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنانة دانا حلبي، إذْ تحدّثت عن مبادرة جمع النفايات التي اتّخذتها منذ أيام، دعمًا للثورة في لبنان، متطرّقة الى ما حصل مع النجمة اليسا خلال تواجدها في ساحة الشّهداء في بيروت.