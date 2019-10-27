أونور تونا مع فتاة مجهولة.. والجمهور يتعرّف عليها سريعًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت عدسات الصحافيين في تركيا النجم الوسيم أونور تونا مع فتاة في منطقة نيشانتاشي، وعند مشاهدة تونا والفتاة للصحافيين، بدا عليهما الذعر والقلق، إذْ حاولت الفتاة تغطية وجهها بيديها، فيما بادر تونا بالتحدث إلى

الصحافيين قائلًا: "أنها ليست حبيبته".

وبدا واضحًا حرص تونا والفتاة على عدم تصويرهما سويًا، وبعد دقيقتين فقط، ودّعا بعضهما، وغادر كل منهما في طريق منفصلة عن الآخر.

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وبعدما نشرت الصّحافة صورة النجم التركي والفتاة تحت عنوان "فتاة مجهولة إلى جانب الفنان الوسيم"، تعرّف الجمهور على هوية الفتاة، ليتّضح أنّها الفنانة دفريم أوزكان نجمة مسلسل الوصال، ممّا دفع الصّحافة التركيّة إلى تعديل الخبر وطرح تساؤل حول حقيقة ما يجمع أونور تونا بالفنانة دفريم أوزكان، فيما إذا كانت علاقة حبّ أم صداقة؟

يُشار إلى أنّ النجم التركي أونور تونا يُشارك حاليًا بمسلسل الطبيب المعجزة النسخة التركية من مسلسل "The good doctor"، بشخصية الدكتور فرمان، والذي يتعامل بقسوة مع الطبيب المصاب بالتّوحّد "علي فيفا"، ممّا عرّض تونا لهجوم وصل إلى حدّ الشّتائم بسبب دوره، ليردّ تونا بطريقة طريفة قائلًا: " شكرًا على اهتمامكم يا أصدقاء بالنسبة للشتائم الموجّهة الى فرمان... صدقوني حتى انا عند مشاهدتي للحلقة أشتمه".