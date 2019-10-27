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شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كلوم جننت الجمهور باحتفالات غريبة بالهالوين.. ملكة فرعونية وغوريلا وفراشة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيدى كلوم واحدة من أكثر النجمات بحثاً عن الأفكار الجديدة والمبتكرة فى احتفالات الهالوين " Halloween " ، حيث ينتظر الملايين سنويا ظهورها بهذه النوعية من الاحتفالات والتى تركز عليها وسائل الإعلام.
ومن أكثر الشخصيات التى خطفت بها هيدي كلوم الأذهان ظهورها بشخصية "جيسيكا رابيت" خلال أحد احتفالات الهالوين عام 2015، كما أثارت ضجة كبرى بظهورها فى 2014 وتحولها إلى فراشة عملاقة بألوان قوس قزح.
ولم ينس عشاق هيدى كلوم ظهورها عام 2015 وكأنها "جثة" وتصدرها المواقع العالمية بإطلالتها المختلفة فى احتفالات الهالوين، وكانت أغرب تلك الإطلالات ظهورها على شكل "غوريلا" وسيدة عجوز وملكة فرعونية وvampire ، وغيرها من الأفكار.
2003
2005
2007
2011 مع زوجها السابق سول
2011
2012
2013
2014
2015
2018
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