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هيدى كلوم جننت الجمهور باحتفالات غريبة بالهالوين.. ملكة فرعونية وغوريلا وفراشة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيدى كلوم واحدة من أكثر النجمات بحثاً عن الأفكار الجديدة والمبتكرة فى احتفالات الهالوين " Halloween " ، حيث ينتظر الملايين سنويا ظهورها بهذه النوعية من الاحتفالات والتى تركز عليها وسائل الإعلام.

ومن أكثر الشخصيات التى خطفت بها هيدي كلوم الأذهان ظهورها بشخصية "جيسيكا رابيت" خلال أحد احتفالات الهالوين عام 2015، كما أثارت ضجة كبرى بظهورها فى 2014 وتحولها إلى فراشة عملاقة بألوان قوس قزح.

ولم ينس عشاق هيدى كلوم ظهورها عام 2015 وكأنها "جثة" وتصدرها المواقع العالمية بإطلالتها المختلفة فى احتفالات الهالوين، وكانت أغرب تلك الإطلالات ظهورها على شكل "غوريلا" وسيدة عجوز وملكة فرعونية وvampire ، وغيرها من الأفكار.

2003
2003

 

2005
2005

 

2007
2007

 

2011 مع زوجها السابق سول
2011 مع زوجها السابق سول

 

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2011
2011

 

2012
2012

 

2013
2013

 

2014
2014

 

2015
2015

 

 

2018
2018

 

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