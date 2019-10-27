شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد كيف احتفل ذا روك بـعيد ميلاد والدته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الممثل والمصارع العالمى دواين جونسون بـ عيد ميلاد والدته من خلال نشر فيديو، وذلك على حسابه الرسمي بـ موقع الصور إنستجرام، وظهر ذا روك في الفيديو وهو يقوم بالغناء لوالدته.

وعلق ذا روك على الفيديو قائلا " العيد ميلاد الـ 71 لأفضل أمٍ، عائلتنا ممتنة للغاية لأنك ولدت وكونك مثالًا عالي الجودة لـ فتياتنا الصغار، اذهبى الآن واستمتعى بعطلة نهاية أسبوع لـ عيد ميلادك في فيجاس، وتذكرى أن كل شخص لديه هواتف في عرض Magic Mike، لذا كونى رائعة".

يذكر أن ذا روك ينتظر عرضه فيلمه الجديد Jumanji المقرر طرحه في دور العرض يوم 13 ديسمبر المقبل حول العالم.

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ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.