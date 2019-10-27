شكرا لقرائتكم خبر عن أهل الفنان قاسم الدالى يتلقون واجب العزاء فيه اليوم بمسجد الخلفاء الراشدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى اليوم الأحد أهل الفنان قاسم الدالى، العزاء فى مسجد الخلفاء الراشدين بعد صلاة المغرب، وقد شيعت جنازته أمس السبت من مسجد السيدة نفسية.

والفنان قاسم الدالى من مواليد 1 أكتوبر عام 1944، واشتهر بالمشاركة فى أغلب أعمال الراحلين أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ، كما قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية مع عادل إمام، منها "النمر والأنثى، والمشبوه، رمضان فوق البركان".

كما شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها "بنت الأيام، التوأم، سامحونى ماكنش قصدى، امرأة من زمن الحب، جحا المصرى، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء".