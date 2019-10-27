شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تبدأ تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل "بخط الإيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة سوسن بدر، تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل "بخط الإيد"، اليوم الأحد، وشاركت سوسن جمهورها بأول صورة من المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: " اول يوم تصوير شخصية صفاء من مسلسل بخط الايد اخرج شيرين عادل و تأليف هالة الزغندي ادعولنا".

ومسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر، وإيمان العاصى وميرنا نور الدين، تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

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ويعود أحمد رزق للدراما بهذا المسلسل بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "إزاى الصحة" عام 2017، وشاركته البطولة الفنانة آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، طارق الإبيارى، نهال عنبر، ومن إخراج إبراهيم، بينما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع دنيا سمير غانم فى شهر رمضان الماضى.