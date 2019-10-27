شكرا لقرائتكم خبر عن الحبيب الأول والأخير لـ إميليا كلارك فى صورة واحدة باحتفالات عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع النجم العالمى كيت هارينجتون والنجم العالمى جايسون موموا فى صورة واحدة مع النجمة العالمية اميليا كلارك، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ 33 الذى احتفلت به أمس بصحبه أصدقائها.
وجسد موموا شخصية "الكال دراجو" فى مسلسل GOT، وهو الحبيب الأول لـ "كلارك" بالموسم الأول من السلسلة الشهيرة، بينما جسد هارينجتون شخصية جون سنو وعاشق "كلارك" صاحبة شخصية "دينيريس تايجريان" الأخير في الموسم الثامن من المسلسل.
وحرصت "أم التنانين" على نشر الصورة التى احتضن الثلاثي بعضهما من احتفالات عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام.
وتنتظر كلارك طرح فيلمها الجديد Last Christmas الذى سيصل دور العرض المختلفة في 8 نوفمبر المقبل، ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.
الفيلم من إنتاج شركة UK Universal Pictures، ويدور العمل في إطار الدراما والرومانسية، وتدور أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.
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